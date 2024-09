Controlli della Polizia Stradale, sicurezza sulle autostrade messinesi

La Sezione di Polizia Stradale di Messina ha avviato una campagna di monitoraggio della velocità al fine di ridurre i rischi legati agli eccessi di velocità e prevenire incidenti stradali. In quest’ottica, ha reso note le tratte stradali soggette a controlli giornalieri con dispositivi specifici, per sensibilizzare gli automobilisti all’importanza del rispetto dei limiti di velocità. Questa misura intende promuovere una guida più sicura e ridurre la frequenza degli incidenti.

Le operazioni di controllo avranno luogo da lunedì 30 settembre a domenica 6 ottobre 2024 e riguarderanno le tratte autostradali A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo, che sono caratterizzate da un tasso di incidentalità elevato. L’iniziativa si concentrerà principalmente sui giorni e tratti di maggiore traffico. In particolare, il 4 ottobre 2024, i controlli verranno eseguiti sull’autostrada A18, che collega Messina a Catania, mentre nei giorni 1, 2 e 3 ottobre 2024 i dispositivi saranno attivi sull’autostrada A20, lungo il tratto Messina-Palermo.

Per garantire la sicurezza stradale, è fondamentale rispettare i limiti di velocità stabiliti dalla normativa vigente: sulle autostrade il limite massimo è di 130 chilometri orari, che scende a 110 chilometri orari in caso di condizioni meteorologiche avverse. Sulle strade extraurbane principali, il limite è fissato a 110 chilometri orari, ma si riduce a 90 chilometri orari in presenza di maltempo.

L’iniziativa della Polizia Stradale di Messina mira a promuovere una maggiore consapevolezza tra i conducenti sull’importanza di adottare comportamenti responsabili alla guida, contribuendo così alla riduzione degli incidenti stradali attraverso l’adozione di misure preventive.

