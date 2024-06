Sesta edizione del Festival Lirico dei Teatri di Pietra, tributo a Morricone

Un tributo al celebre compositore Ennio Morricone si terrà al Teatro Greco di Tindari il 2 agosto e al Teatro Antico di Taormina il 10 agosto, nell’ambito della sesta edizione del prestigioso Festival Lirico dei Teatri di Pietra. L’evento, un omaggio musicale al “principe del novecento musicale italiano”, avrà anche un’inedita rappresentazione il 21 agosto presso la scalinata della Cattedrale di Noto, simbolo del barocco siciliano.

La partecipazione speciale del tenore pop lirico Alberto Urso arricchirà il nuovo format concertistico previsto per le cavee di Tindari e Taormina. Nato nel 1997 a Messina, Urso è un artista di fama internazionale noto per la sua duttilità vocale e presenza scenica, che lo hanno reso un ambasciatore del belcanto nel mondo.

Il programma del concerto sarà affidato al Coro Lirico Siciliano e all’Orchestra Filarmonica della Calabria, diretti da Filippo Arlia, con la partecipazione del soprano Maria Francesca Mazzara. Tra le opere in programma vi saranno le colonne sonore di film iconici come “Nuovo Cinema Paradiso”, “Malèna”, “La leggenda del pianista sull’oceano”, “Per un pugno di dollari”, “Mission”, “C’era una volta il west”, “Giù la testa” e “C’era una volta in America”. Inoltre, sarà presentata la suite “Ennio’s songs”, composta da Corrado Neri, che include brani come “Il mondo” e “Se telefonando”.

Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra, riconosciuto come evento di grande rilievo culturale e artistico, si svolge con l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e delle principali istituzioni italiane, tra cui il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati e il Ministero della Cultura. La manifestazione si estende per oltre tre mesi, con più di quaranta serate di spettacolo nei principali parchi archeologici e teatri antichi della Sicilia, nonché in località meno conosciute ma ricche di tesori culturali da scoprire e valorizzare.

Sostenuto anche da organizzazioni come la Regione Siciliana, la Rai Sicilia, la Fondazione Verona per l’Arena, il Touring Club Italiano e l’Associazione Nazionale Archeologi, il festival ha ottenuto il prestigioso marchio di qualità europeo Effe Label. L’iniziativa promette ancora una volta di offrire un’esperienza unica e indimenticabile, fondendo l’arte musicale con scenari storici di rara bellezza.

