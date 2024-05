Debutto al Cibus: imprenditori nebroidei presentano eccellenze

Il Cibus, salone del made in Italy alimentare, ha aperto le porte alla sua 22esima edizione presso la Fiera di Parma fino al 10 maggio. Oltre tremila aziende e 70mila visitatori partecipano all’evento, tra cui la Regione Sicilia con un focus sulle aziende dolciarie, olivicole e conservaturiere.

Si presentano prodotti a base di mandorle, creme dolci al pistacchio siciliano e il rinomato pistacchio Dop di Bronte, insieme al miele delle aziende apistiche etnee. In particolare, si evidenzia la tradizione vinicola siciliana e la produzione di olio d’oliva, con le eccellenze della Valle del Belice e dell’area Iblea.

Un momento significativo è il debutto della tradizione olearia nebroidea, con la presentazione dell’olio extravergine d’oliva di ogliarola messinese e santagatese. Questa iniziativa è promossa in partnership da due imprenditori nebroidei, Placido Salamone e Cosimo Nigrelli, che offrono una selezione della migliore produzione locale.

Il marketing aziendale si evolve in marketing territoriale, con la ricerca di prodotti originali legati alla Valle dell’Halaesa, come quelli proposti dalla Casaleni Natural bio, realizzati con piante spontanee dei Nebrodi, limone in seccagno di Pettineo e nocciola di Motta d’Affermo, accompagnati da un packaging innovativo.

Cosimo Nigrelli, impegnato in un’opera di restyling della Cooperativa che presiede, afferma l’importanza di coniugare tradizione ed innovazione per affrontare le sfide future.

Il Cibus rimane uno degli eventi più attesi dagli operatori del settore alimentare europei ed extraeuropei, rappresentando una vetrina aperta al mondo.

