Nuove assunzioni al Comune di Messina: firmati i primi 30 contratti

Il Comune di Messina ha completato le procedure per le nuove assunzioni, con la firma oggi a palazzo Zanca dei primi trenta contratti di lavoro a tempo indeterminato. Si tratta di venticinque funzionari contabili e cinque avvocati, i quali inizieranno il loro servizio il prossimo 1 marzo.

La cerimonia di firma si è svolta alla presenza del Sindaco Federico Basile e del Direttore generale Salvo Puccio. Il Sindaco Basile ha dichiarato: “Queste assunzioni rappresentano un tassello importante e l’inizio di un nuovo corso a palazzo Zanca. Ci aspettiamo tanto da voi, la nostra macchina amministrativa meritava di essere rinforzata e rinnovata al suo interno. Ai dipendenti già presenti in servizio da anni chiedo di supportarvi e mettere la loro esperienza per il vostro inserimento. Prima ancora che dipendenti, voi siete cittadini e quindi il contributo che darete in termini lavorativi sarà utile e fondamentale per migliorare i nostri servizi, vivere meglio la città e renderla sempre più attraente e gradevole anche alle future generazioni. Auguri a tutti voi per queste nuove assunzioni e buon lavoro”.

Il Direttore generale Puccio ha aggiunto: “Questo percorso è stato avviato quando il sindaco Basile svolgeva le funzioni di direttore generale attraverso un piano assunzionale che nel tempo ha portato alla presentazione dei bandi e ai passaggi successivi del concorso fino all’odierna firma dei contratti, che proseguiranno nei prossimi giorni con l’inserimento di nuove figure professionali. La sottoscrizione di un contratto di lavoro è un momento emozionante nella crescita di un individuo, ma anche della struttura che potrà usufruire di dipendenti giovani e fortemente motivati”.

