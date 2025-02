Francesco Donato riconfermato segretario Femca Cisl Messina

Milazzo ha ospitato il VII Congresso provinciale della Femca Cisl Messina, occasione in cui Francesco Donato è stato riconfermato segretario generale della federazione che rappresenta i lavoratori dei settori chimico, energetico e della moda. L’evento, tenutosi a Palazzo D’Amico, ha visto la partecipazione del segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, del segretario generale della Femca Cisl Sicilia, Stefano Trimboli, e del segretario nazionale Sebastiano Tripoli, oltre ai delegati dei lavoratori. La nuova segreteria sarà composta da Donato, affiancato da Anna Bonanno e Luigi Lamberto.

Nel suo intervento, Donato ha ribadito l’importanza della democrazia, del pluralismo e della partecipazione civica nel mondo sindacale e ha sottolineato la necessità di un piano industriale concreto per la zona di Milazzo, con un impegno chiaro da parte della politica e delle imprese. Ha evidenziato le incertezze che gravano su Cargill e Giammoro, mentre ha riconosciuto progressi significativi nella Sicon grazie al dialogo sindacale. Attenzione è stata posta anche sulle prospettive di A2A e sull’indotto RAM, con particolare riferimento alla raffineria di Milazzo, la cui riconversione in bioraffineria non è considerata attuabile nell’immediato.

Donato ha inoltre espresso preoccupazione per il percorso di Amam verso la gestione unica, evidenziando criticità nelle decisioni aziendali e nei rapporti sindacali. Sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ha sottolineato la necessità di maggiore consapevolezza e ha denunciato la disparità di approccio tra grandi industrie e realtà più piccole, dove si negoziano persino i numeri degli infortuni per il raggiungimento dei premi.

Alibrandi ha posto l’accento sulla necessità di accompagnare la transizione industriale con la riqualificazione professionale dei lavoratori e con un piano di sviluppo che coinvolga anche le aree artigianali. Trimboli ha ribadito il ruolo strategico della Sicilia come polo energetico per il Mediterraneo e l’Europa, mentre Tripoli ha evidenziato le trasformazioni in atto nel settore industriale e la necessità di tutelare l’occupazione e il benessere dei lavoratori.

