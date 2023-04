Palermo esclusa da Euro 2032: Schillaci (M5S) chiede audizione all’Ars per trovare soluzioni

Palermo, la quinta città più grande d’Italia, non sarà parte dell’importante manifestazione sportiva di Euro 2032. La notizia ha causato un’ondata di indignazione tra i residenti e le istituzioni locali. Roberta Schillaci, deputata M5S e componente della V commissione legislativa dell’Ars, ha chiesto l’urgente convocazione di una seduta per discutere la questione e trovare una soluzione.

Secondo Schillaci, Palermo avrebbe dovuto partecipare all’evento e rappresentare il suo patrimonio storico, artistico e culturale. La FIGC, tuttavia, ha preferito altre sedi con una storia sportiva e un patrimonio culturale ritenuti più importanti rispetto a quello del capoluogo siciliano.

La deputata sottolinea che la mancata inclusione di Palermo rappresenta un’occasione di sviluppo persa per la città. Schillaci ha invitato alla seduta l’assessore regionale allo Sport, l’assessore alle Infrastrutture, il sindaco di Palermo, l’assessore comunale allo sport, il presidente regionale del Coni e il presidente della FIGC per trovare una soluzione al problema.

La seduta, infatti, mira a capire se ci sono margini, risorse e volontà per poter rimediare alla situazione e fare in modo che Palermo possa essere inclusa nella manifestazione. Schillaci insiste sul fatto che la città ha bisogno di investimenti per riqualificare gli impianti sportivi e rilanciare lo sport.

In conclusione, la questione di Palermo esclusa da Euro 2032 è diventata un problema importante per la città e le sue istituzioni. La convocazione della seduta all’Ars potrebbe rappresentare un’opportunità per trovare una soluzione al problema e per fare in modo che la città possa essere parte dell’importante evento sportivo.

© Riproduzione riservata.