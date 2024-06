Successo per la seconda edizione del Palermo Coffee Festival

La seconda edizione del Palermo Coffee Festival, tenutasi all’Orto Botanico di Palermo il 1 giugno, ha registrato oltre tremila presenze, confermandosi un successo significativo. L’evento, organizzato da Morettino in collaborazione con CoopCulture e l’Orto Botanico, ha visto la partecipazione di 50 espositori tra micro roastery italiane, cantine vinicole siciliane e produttori di olio EVO.

Durante il festival sono stati preparati 10 mila caffè, degustati 400 vini e assaggiati circa duemila campioni di olio EVO. La manifestazione, unica in Italia nel suo genere, mira a promuovere la cultura del caffè mettendola a confronto con altre filiere sostenibili come quella del vino e dell’olio.

L’evento ha ospitato produttori di farine da grani antichi, frutti tropicali, tè e tabacco, piante aromatiche, distillati siciliani e il celebre Cioccolato di Modica. Il tema dell’edizione di quest’anno, “La Sicilia inedita”, ha celebrato produttori visionari che hanno valorizzato nuove e antiche colture siciliane.

Il programma del festival comprendeva masterclass, live show, educational e laboratori per bambini. Le masterclass, tutte sold out rapidamente, hanno trattato argomenti come gli Specialty Coffee e i caffè etici della Slow Food Coffee Coalition, il confronto tra caffè e vino a cura di Luigi Salvo di AIS Palermo, e il mondo dei distillati, con una dimostrazione di distillazione del Gin siciliano.

I live show hanno visto la partecipazione di personalità come il campione italiano Barista Federico Pinna, il campione italiano di Latte Art Matteo Beluffi e il Maestro gelatiere Antonio Cappadonia. Tre educational, curati da Sca Italy e Andrej Godina della Guida delle torrefazioni Camaleonte, e da Maria Antonietta Pioppo per l’olio EVO, hanno esplorato gli aspetti sensoriali del caffè. Infine, i laboratori per bambini organizzati da Orto Capovolto hanno insegnato ai più piccoli a riutilizzare il caffè in modo creativo.

Andrea Morettino, quarta generazione della famiglia di torrefattori, ha commentato: “Siamo stati travolti dalla curiosità di tantissimi appassionati e coffee lover, soprattutto stranieri, che hanno partecipato con grande spirito di condivisione, che era tra gli obiettivi del festival”. Ha aggiunto che il successo dell’evento motiva a continuare nella divulgazione della cultura del caffè, con un occhio sempre rivolto alla terra siciliana. Il prossimo appuntamento è fissato per il 2025.

