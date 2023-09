Rubano un registratore di cassa, arrestati in due a Palermo

In un’operazione condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo, due individui di 20 e 35 anni, già noti alle autorità, sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato, danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di grimaldelli.

L’azione dei militari del Nucleo Radiomobile è scaturita da un servizio di routine di controllo del territorio nei pressi di viale Lazio. Durante il servizio, hanno notato un’auto con a bordo due individui che erano appena fuggiti dopo aver perpetrato il furto di un registratore di cassa da un esercizio commerciale nel centro della città.

All’intimazione di fermarsi, il conducente dell’auto e il suo complice hanno ignorato l’ordine e hanno dato inizio a una pericolosa fuga per le strade cittadine, cercando di sfuggire all’arresto.

L’inseguimento ha raggiunto il suo culmine quando, in via Scillato, il conducente in fuga ha perso il controllo dell’auto, che ha finito per scontrarsi con un’altra vettura parcheggiata. L’incidente ha permesso ai Carabinieri di effettuare l’arresto dei due individui, i quali avevano con sé una serie di arnesi da scasso. Inoltre, è stato possibile recuperare l’intero bottino rubato.

Una volta completate le procedure formali, i due arrestati sono stati trasferiti presso la casa circondariale “Lo Russo Pagliarelli” di Palermo, in attesa del processo.

