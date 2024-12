VII edizione del concorso “Diventa Giornalista” a Catania

La settima edizione del concorso “Diventa Giornalista”, organizzato dalla testata NewSicilia.it, si concluderà con la cerimonia di premiazione che si terrà domani, giovedì 5 dicembre, alle ore 17, presso il prestigioso Romano Palace Luxury Hotel di viale Presidente Kennedy, a Catania. L’iniziativa, ideata dal direttore Sergio Regalbuto, continua a rappresentare un’importante opportunità per gli studenti di Catania e provincia interessati al mondo del giornalismo.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi studenti, provenienti da diverse scuole e località, che hanno inviato i propri elaborati alla redazione di NewSicilia.it. Il premio in palio consiste in uno stage gratuito di sei mesi, un’occasione concreta per muovere i primi passi nel settore dell’informazione e approfondire la conoscenza della professione giornalistica.

La Commissione valutatrice, incaricata di esaminare i testi, ha affrontato difficoltà nel decretare i vincitori, poiché tutti i partecipanti hanno dimostrato impegno, serietà e capacità di catturare l’attenzione dei lettori. L’appuntamento di domani si svolgerà alla presenza di importanti Autorità, tra cui i dirigenti scolastici delle scuole partecipanti e i sindaci di vari comuni etnei. Tra i rappresentanti istituzionali, sarà presente anche Enrico Trantino, sindaco di Catania.

Questa iniziativa, ormai consolidata, si conferma come una vetrina di talento per i giovani aspiranti giornalisti, attirando l’attenzione di un pubblico sempre più ampio e ricevendo il sostegno di numerose figure di rilievo nel panorama locale.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁