Nuovo bando per gli ospedali di Mistretta e Sant’Agata Militello

Si riaprono i termini per il nuovo affidamento delle attività sanitarie specialistiche negli ospedali di Mistretta e Sant’Agata Militello. L’Azienda sanitaria provinciale (ASP) di Messina ha pubblicato un avviso per raccogliere, entro 30 giorni, manifestazioni di interesse da parte di enti e aziende del sistema sanitario regionale e nazionale. L’obiettivo è garantire i servizi in regime di ricovero ordinario e urgenza, day service e attività ambulatoriali presso i due presidi dei Nebrodi.

Questo rappresenta il terzo tentativo di affidamento in un anno. Il primo bando, emesso a febbraio, non ha prodotto esiti, mentre il secondo, assegnato la scorsa estate alla fondazione “Giglio” di Cefalù, si è concluso il 31 dicembre 2024. Durante la convenzione, le prestazioni sono state assicurate a Mistretta, dove le equipe del “Giglio” operano continuativamente dal 2021. A Sant’Agata Militello, invece, l’erogazione non è mai iniziata a causa di lavori di adeguamento ancora in corso.

L’attuale avviso, che ricalca quello precedente, introduce la possibilità di rinnovo annuale della convenzione e facoltà di recesso per l’ASP qualora la nuova rete ospedaliera escludesse Urologia e Oculistica a Mistretta o venissero meno le criticità che hanno richiesto l’esternalizzazione.

Per l’ospedale “Santissimo Salvatore” di Mistretta, il programma prevede otto posti letto in Urologia per week surgery e interventi di emergenza h24, piccola Chirurgia generale senza ricovero e day service oculistico per trattamenti di cataratta. A Sant’Agata Militello, invece, sono previsti 22 posti letto in Ortopedia e Traumatologia con urgenza h24, ambulatori di Ostetricia e Ginecologia, assistenza anestesiologica e indagini elettrofisiologiche in Cardiologia. Il percorso nascita sarà garantito per cinque giorni settimanali.

Si attende ora il termine di presentazione delle offerte e la valutazione di congruità per procedere con il nuovo affidamento.

