Cadavere di un giovane ritrovato in auto a Messina, indagini in corso

Cadavere di giovane ritrovato in auto a Zafferia, Messina. Indagini in corso per determinarne le cause.

Il corpo senza vita di un ragazzo di 27 anni è stato rinvenuto all’interno di un’auto a Zafferia, Messina. L’allarme è stato dato dai residenti che avevano notato il veicolo, una Smart di colore blu, in un vallone accessibile dalla via Petrolo. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, l’auto sembrerebbe essere stata lì per alcuni giorni, indicando che la morte del giovane potrebbe risalire alle 24-48 ore precedenti. Il giovane, identificato come M.N., era stato segnalato come scomparso dai parenti sabato scorso.

Attualmente tutte le piste sono oggetto di indagine da parte delle autorità, che stanno esaminando le circostanze del caso. In una delle notti precedenti, alcuni residenti erano stati svegliati dagli abbai improvvisi e assordanti dei cani delle abitazioni circostanti. Nonostante qualcuno si fosse avventurato nel vallone con una torcia, nessuno aveva compreso ciò che era accaduto.

Il veicolo si trovava in una stretta stradina nascosta tra la vegetazione, rendendo complicata l’operazione di recupero. Sono in corso esami medico-legali delicati al fine di determinare le possibili cause della morte. Sul luogo del ritrovamento sono giunti la madre e altri parenti e amici del giovane di 27 anni.

