Manutenzione, chiusura notturna galleria San Jachiddu dal 16 ottobre

Dal 16 al 19 ottobre, la galleria San Jachiddu di Messina sarà interessata da una chiusura notturna per permettere interventi di scerbatura. Il transito sarà vietato in entrambe le direzioni dalle 21:30 alle 6 del mattino successivo nelle seguenti date: dal 16 al 17 ottobre, dal 17 al 18 ottobre e dal 18 al 19 ottobre. Durante queste fasce orarie, le bretelle di collegamento alla galleria, sia lato viale Giostra sia lato viale Annunziata, saranno anch’esse interdette al traffico. L’installazione di barriere e segnaletica di preavviso servirà a indicare la chiusura temporanea della galleria e dei collegamenti laterali.

Il provvedimento è stato adottato per consentire la pulizia della vegetazione all’interno della galleria, un’operazione necessaria per la sicurezza e la manutenzione della viabilità. Il transito sarà ripristinato ogni mattina alle 6, per poi essere nuovamente vietato alle 21:30. L’ordinanza prevede l’apposizione di segnali di chiusura con sufficiente anticipo, al fine di informare i cittadini e garantire la fluidità del traffico in altre zone.

