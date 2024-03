Esperti AOU “G. Martino” su dipendenze tecnologiche a Messina

Nell’ambito della Brain Week, gli specialisti dell’UOC di Psichiatria dell’AOU “G. Martino” parteciperanno l’11 marzo dalle 10:00 alle 13:00 all’Istituto Minutoli di Messina per un incontro informativo sulla tecnodipendenza. La Prof.ssa Anna Muscatello, Direttrice UOC Psichiatria, insieme ai Prof. Gianluca Pandolfo e Carmela Mento, Docenti di Psicologia Clinica, e le psicologhe borsiste di ricerca Dott.sse Maria Catena Silvestri e Clara Lombardo, discuteranno con studenti e docenti sul cyberbullismo e le trappole online per adolescenti.

Questa iniziativa fa parte del progetto nazionale “Vite Tecnomediate”, coordinato dalla Prof.ssa Melania Mento, mirato all’educazione digitale nelle dipendenze da internet. In linea con le ricerche e le strategie della Psichiatria per combattere le dipendenze patologiche dal web, l’evento si propone di informare e prevenire.

Secondo i dati recenti del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Centro Nazionale Dipendenze, oltre 1,2 milioni di giovani sono dipendenti dal cibo, quasi 500.000 dai videogiochi, 100.000 dai social media e oltre 65.000 ragazzi si allontanano dai rapporti sociali.

Le dipendenze da social e app richiedono azioni preventive per contrastare fenomeni come il cyberbullismo, il cybercrime e il rischio suicidario, oltre ai pericoli per la salute mentale derivanti da un uso eccessivo di informazioni non filtrate in modo critico.

L’obiettivo principale è rilevare il rapporto con le tecnologie per prevenire comportamenti a rischio online e promuovere l’educazione digitale e psicologica tra docenti e genitori.

© Riproduzione riservata.