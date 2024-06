Nuovo locale di prelibatezze culinarie a Gioiosa Marea, “Sicilia Gioiosa”

Questa sera è stato inaugurato un nuovo locale a Gioiosa Marea, “Sicilia Gioiosa”. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’imprenditrice originaria di Ficarra, Chiara Messina, e il gioiosano Salvatore Lamonica. Il locale ha aperto le sue porte ai cittadini di Gioiosa Marea e agli ospiti provenienti da altre località, offrendo un’ampia selezione di prelibatezze culinarie.

Tra le specialità proposte spiccano i panini, ciascuno caratterizzato da ingredienti unici e sapori autentici. Il “Salina” è preparato con prosciutto cotto, provola e paté di capperi. Il “Vulcano” combina salame di suino, caciocavallo, funghi sott’olio e pomodori secchi. Il “Lipari” include mortadella di suino, provola e pesto di pistacchio. La “Coppa” è composta da coppa, primo sale e pomodori secchi. Il “Filicudi” presenta pancetta, provola e crema di cipolla. L'”Aliquoli” offre speck, provola, pesto di pistacchio e pomodori secchi. Il “Panarea” unisce pancetta, primo sale, paté di olive e insalatina di lattuga. Infine, il panino “Sicilia Gioiosa” combina prosciutto crudo, provola, pesto di pistacchio e granella.

Oltre ai panini, “Sicilia Gioiosa” offre una selezione di conserve, miele, vini, liquori e birra artigianale, salumi e formaggi, tutti rigorosamente di produzione locale. Il locale si trova in Via Umberto Primo a Gioiosa Marea e può essere contattato telefonicamente al numero 327 6037203, via email all’indirizzo info@siciliagioiosa.com o attraverso il sito web siciliagioiosa.com. Presto sarà disponibile anche un’applicazione mobile per prenotare comodamente le specialità gastronomiche offerte dal locale.

Salvatore e Chiara vi aspettano per farvi gustare le loro prelibatezze.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo