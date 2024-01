Carnevale a Gioiosa Marea con la colorata sfilata della “Murga”

In un’atmosfera di gioia e festa, Gioiosa Marea ha visto la sfilata delle maschere della “Murga” continuare a celebrare la 73esima edizione del “Carnevale Storico del Murgo”. Questo evento, in corso fino al 13 febbraio, ha visto ieri un’affluenza di bambini, ragazzi e persone di ogni età, tutti affascinati dalle colorate maschere in parata per le vie cittadine.

La serata ha raggiunto il suo culmine con il concerto della band “Atmosfera Blu” in piazza Cavour a Gioiosa Marea. I visitatori hanno avuto anche l’opportunità di gustare le prelibatezze locali offerte dagli stand posizionati in piazza e lungo le strade del paese. – FOTOGALLERY –

Il prossimo appuntamento per vivere l’entusiasmo del Carnevale Storico del Murgo di Gioiosa Marea è fissato per il 4 febbraio alle 15:30, quando sfileranno i carri e i gruppi mascherati.

