Camion dell’Esercito travolge donna 76enne a Palermo

Una drammatica fatalità ha scosso Palermo, dove Maria Bignardelli, 76 anni, è stata tragicamente travolta e uccisa da un camion dell’Esercito in viale Lazio, all’incrocio con viale delle Alpi.

Secondo le prime indagini, la vittima stava attraversando la strada, in prossimità delle strisce pedonali, quando è stata colpita dal pesante veicolo militare. Nonostante l’immediato intervento del servizio medico del 118, Maria Bignardelli è purtroppo deceduta sul colpo.

La tragica scena si è svolta nelle vicinanze della residenza della signora, situata a pochi passi dal luogo dell’incidente. Maria Bignardelli, sembra, stesse percorrendo la corsia di emergenza al momento dell’investimento.

L’incidente ha causato gravi ripercussioni sulla viabilità cittadina. La tratta di viale Lazio tra viale delle Alpi e via Aquileia è stata chiusa al traffico, costringendo alla deviazione anche le linee degli autobus che transitano in zona. La congestione del traffico si è estesa a tutto il quartiere, con rallentamenti significativi anche in viale Regione Siciliana, distante solo poche centinaia di metri dalla scena della tragedia.

Le forze dell’ordine sono immediatamente intervenute per gestire la situazione. Oltre al servizio medico del 118, sul luogo dell’incidente sono giunti la Polizia Municipale e i Carabinieri, collaborando nell’indagine per chiarire le circostanze del tragico evento.

© Riproduzione riservata.