Nuovo incendio a Mazzarrà, De Luca sollecita misure urgenti

Nuovo episodio di incendio presso la discarica di Mazzarrà Sant’Andrea ha suscitato preoccupazioni crescenti, portando il deputato Antonio De Luca, Capogruppo all’ARS del MoVimento 5 Stelle, a intervenire con una lettera indirizzata al Prefetto di Messina, Cosima Di Stani, e al Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani. Nella missiva, De Luca ha sollecitato un presidio costante dell’Esercito per monitorare l’area della discarica e prevenire ulteriori incendi, ipotizzati come dolosi, che rappresentano gravi rischi per la salute degli abitanti.

Antonio De Luca ha sottolineato l’urgenza di un intervento mirato per fronteggiare la situazione allarmante, evidenziando come “questi continui episodi espongano a gravissimi rischi sanitari gli abitanti della zona”. La richiesta di De Luca mira a garantire una vigilanza costante che possa contrastare efficacemente il fenomeno degli incendi e migliorare la sicurezza dell’area.

Il deputato messinese aveva già manifestato preoccupazione sulla situazione della discarica presentando, giorni addietro, un’interrogazione al Presidente della Regione Renato Schifani e all’Assessore per l’Energia e i Servizi di pubblica utilità, Roberto Di Mauro. In tale contesto, De Luca ha chiesto misure immediate per la bonifica e la messa in sicurezza del sito in contrada Zuppà, al fine di mitigare il rischio e proteggere la salute pubblica.

De Luca ha ribadito l’importanza di interventi tempestivi per evitare che gli incendi continuino a mettere in pericolo la popolazione locale e ha sollecitato un’azione congiunta tra le istituzioni competenti per affrontare il problema con la dovuta serietà e determinazione. La situazione presso la discarica di Mazzarrà Sant’Andrea resta critica, richiedendo un coordinamento efficiente tra le autorità per prevenire ulteriori danni e garantire la sicurezza della comunità.

