Cardiochirurgia Taormina, Schifani: continuità assistenziale garantita

La Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina vedrà prorogata la sua operatività fino al 31 luglio 2025. Il centro, situato presso l’ospedale San Vincenzo, continuerà ad essere gestito in convenzione con l’Irccs Bambino Gesù di Roma.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha commentato: «Un provvedimento che abbiamo richiesto al governo nazionale e che ringraziamo per la fattiva e operosa collaborazione perché ci consente di garantire la continuità assistenziale in attesa che il ministero della Salute accolga la nostra richiesta di deroga al “decreto Balduzzi” per mantenere in via definitiva la struttura di cardiochirurgia pediatrica nella provincia di Messina».

La proroga rientra nell’ambito della revisione della rete ospedaliera siciliana, ispirata al “modello Veneto”, una regione con caratteristiche demografiche simili alla Sicilia. La Regione intende confermare i due centri di cardiochirurgia pediatrica attualmente operativi.

Schifani ha proseguito: «Riteniamo concretamente possibile, oltre che utile per ridurre la mobilità sanitaria della Sicilia e, in molti casi, anche della Calabria, mantenere la piena funzionalità di entrambe le strutture. La proroga di un anno ci consente di attendere con maggiore serenità le determinazioni del ministero della Salute, con cui il confronto è aperto in relazione alla rete ospedaliera in corso di revisione. Il nostro obiettivo è garantire cure e assistenza d’eccellenza a tutti i piccoli pazienti della nostra comunità siciliana, evitando disagi e costi aggiuntivi alle famiglie».

Questa proroga permetterà di continuare a fornire assistenza specializzata ai bambini della Sicilia e delle regioni limitrofe, riducendo i trasferimenti sanitari e i costi correlati. La Regione Siciliana mira a ottenere una deroga definitiva che permetta di consolidare e mantenere in funzione la struttura sanitaria di eccellenza.

