Cardiochirurgia Taormina, mozione all’ARS del M5S contro la chiusura

Il Movimento Cinque Stelle ha presentato una mozione all’Ars per contrastare la chiusura del Centro di Cardiochirurgia pediatrica dell’Ospedale San Vincenzo di Taormina. Il capogruppo e deputato regionale messinese Antonio De Luca ha chiesto al Governo regionale e all’assessore alla Salute Volo di prorogare la convenzione tra il centro della cardiochirurgia pediatrica di Taormina e il Bambino Gesù di Roma.

Recentemente l’esponente della giunta Schifani ha deciso di non prorogare l’accordo tra le due realtà ospedaliere e di attivare la cardiochirurgia pediatrica all’interno dell’ARNAS Civico di Cristina Benfratelli di Palermo. Il Movimento Cinque Stelle si oppone a questa decisione per diversi motivi, tra cui la mancanza di un polo in grado di espletare le stesse prestazioni in Sicilia e la chiusura del centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo (Ccpm) di Taormina, un importante riferimento per il Meridione d’Italia.

Il capogruppo M5S all’Ars Antonio De Luca ha sottolineato l’importanza del Ccpm di Taormina come centro di riferimento del Mediterraneo, che si è recentemente occupato dello sviluppo della cardiochirurgia pediatrica dello Zambia e ha un gemellaggio con la cardiochirurgia pediatrica di Tel Aviv. De Luca ha evidenziato il rischio concreto che la struttura d’eccellenza venga chiusa se la Regione non rinnoverà la convenzione con il Bambino Gesù di Roma.

Il M5S ha invitato i parlamentari delle altre forze politiche a sostenere la mozione, dimostrando che la buona sanità deve trovare tutela al di là degli steccati politici.

© Riproduzione riservata.