Inaugurazione della scalinata a Brolo, tra storia e modernità

La riqualificazione urbana di Brolo ha raggiunto un nuovo traguardo con l’inaugurazione della scalinata che collega il borgo medievale alla zona marina. L’evento, celebrato ieri sera rappresenta un significativo intervento per il recupero della memoria cittadina e la valorizzazione del centro storico. La realizzazione di questa opera è stata resa possibile grazie a un finanziamento straordinario di 285mila euro ottenuto dalla Regione Siciliana attraverso un emendamento alla finanziaria regionale del 2022.

Il sindaco Giuseppe Laccoto ha sottolineato l’importanza di questo intervento nel contesto più ampio della valorizzazione del centro storico, annunciando futuri progetti di collegamento con la villa comunale e altre aree del borgo medievale. “Questo lavoro riempie di orgoglio non solo me, ma l’intera comunità brolese, e sono certo che sarà apprezzato dai nostri cittadini e dai turisti”, ha dichiarato il sindaco.

L’illuminazione serale della scalinata ha ulteriormente esaltato la bellezza dell’opera, che è stata presentata dettagliatamente dall’architetto Pierluigi Gammeri, progettista e direttore dei lavori.

L’intervento, che ha preso avvio dalla “porta della luce” in via Carrubera, si distingue per l’effetto visivo tridimensionale sul marmo, che riproduce una suggestiva texture. I simboli delle quattro casate presenti nell’arco d’ingresso del centro storico sono stati riprodotti sulla parete accanto alla scalinata, creando un notevole effetto ottico.

Il progetto ha coinvolto diverse imprese artigiane, tra cui la ditta Franco Pintabona, aggiudicataria dell’appalto, e la Saracena Marmi di Giacomo Catania e Basilio Scaffidi, che hanno contribuito alla realizzazione con il loro lavoro specializzato. – Foto Pidonti.

