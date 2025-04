Nigeriano 31enne blocca il traffico e aggredisce gli agenti, arrestato

Durante un’attività di pattugliamento in via Loreto, ad Acireale, agenti del Commissariato di pubblica sicurezza hanno individuato un uomo intento ad avvicinare con insistenza gli automobilisti fermi al semaforo per chiedere denaro. Il soggetto, un cittadino nigeriano di 31 anni, è stato immediatamente sottoposto a controllo a causa del suo comportamento.

Nel tentativo di identificazione, l’uomo ha opposto resistenza, rifiutando ripetutamente gli inviti alla calma nonostante l’approccio misurato degli agenti. Ha mostrato un’immagine di un permesso di soggiorno che, da verifica, è risultato scaduto. A fronte della necessità di approfondire la posizione amministrativa dell’individuo, si è ritenuto opportuno condurlo presso gli uffici di polizia.

La situazione è degenerata quando il trentunenne si è lasciato cadere a terra nel tentativo di eludere l’accompagnamento, provocando la caduta degli agenti, ai quali si era aggrappato per sottrarsi al controllo. Alcuni poliziotti hanno riportato contusioni alle gambe, per le quali è stato necessario il ricorso a cure mediche in ospedale.

Dopo essere stato bloccato, l’uomo è stato tratto in arresto per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, mantenendosi la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Il Pubblico Ministero di turno ha disposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari nella sua attuale residenza di Catania.

In sede di giudizio per direttissima, il Giudice ha convalidato l’arresto e stabilito l’obbligo di dimora, con permanenza obbligata nella propria abitazione dalle ore 20 alle ore 7.

