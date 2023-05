Violenta lite tra fratelli ad Adrano, poteva finire in tragedia

Il Commissariato di Polizia di Adrano ha denunciato due fratelli, rispettivamente di 33 e 29 anni, a seguito di un’intensa lite che si è verificata in via della Regione. Durante un normale controllo del territorio, la Squadra Volante ha notato la lite in corso e è intervenuta proprio mentre il fratello maggiore minacciava l’altro brandendo un grosso coltello. Non senza difficoltà, dato l’opposizione da entrambe le parti, gli agenti di polizia sono riusciti, con l’aiuto di personale supplementare arrivato sul posto, a riportare la calma e a accompagnare i due uomini in Commissariato per i necessari accertamenti e le relative contestazioni.

Inoltre, è stata effettuata una perquisizione del veicolo di proprietà del fratello di 33 anni, un autocarro utilizzato abitualmente per la vendita ambulante di prodotti ortofrutticoli. All’interno dell’abitacolo è stato rinvenuto un ulteriore coltello, di tipo a serramanico. Entrambi i coltelli sono stati sequestrati.

Il coltello utilizzato durante la lite aveva una lunghezza totale di 33 centimetri, con una lama di circa 20 centimetri, mentre il coltello a serramanico, trovato all’interno dell’autocarro, aveva una lunghezza totale di 19 centimetri, con una lama di 8 centimetri. Entrambi i fratelli sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.

