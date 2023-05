Catania, chiusura di 7 giorni per un locale frequentato da pregiudicati

Il Questore di Catania ha deciso di sospendere per sette giorni le autorizzazioni per la gestione di un esercizio pubblico situato in piazza Stazione Acquicella. La decisione è stata presa in seguito alla segnalazione della Sezione Polizia Ferroviaria di Catania che indicava il locale come luogo di incontro abituale di soggetti pregiudicati.

L’esercizio era già da tempo oggetto di attenzione a causa della frequenza abituale da parte di persone con precedenti penali legati a vari tipi di reati, tra cui furto, truffa, ricettazione, appropriazione indebita, giuochi d’azzardo, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti e riciclaggio.

La sospensione delle autorizzazioni, in base all’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ha lo scopo di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, dissuadendo l’accesso dei soggetti pericolosi o pregiudicati. Questa misura cautelare non è una sanzione per l’esercente, ma mira a interrompere una situazione di pericolo per la sicurezza pubblica che potrebbe essere alimentata o favorita dalla continuità dell’attività del locale.

