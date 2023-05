Concluso progetto educativo sull’ambiente e l’alimentazione a Patti

Concluso progetto educativo sull’ambiente e l’alimentazione presso l’Istituto Statale “Vittorio Emanuele III” di Patti.

Si è recentemente concluso presso l’Istituto Statale “Vittorio Emanuele III” di Patti il progetto “Educazione ambientale e alimentare”, promosso dalla Rete Civica della Salute. Tale iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, nell’ambito del protocollo d’intesa stipulato. L’obiettivo principale del progetto era quello di sensibilizzare gli studenti delle tre classi coinvolte sull’importanza dell’educazione civica, con un particolare focus sul concetto di “Salute Bene Comune”.

Nell’ultimo incontro, tenutosi questa mattina, la Dott.ssa Mariachiara Cafarrelli, Dietista Nutrizionista, laureata presso l’Università di Messina in Dietistica e presso l’Università di Milano in Alimentazione e Nutrizione umana, è intervenuta come relatrice. L’incontro ha registrato una significativa partecipazione da parte degli studenti, che oltre a rispondere a dei questionari, hanno avuto l’opportunità di porre domande direttamente alla dottoressa. Gli argomenti trattati riguardavano i consigli per una corretta alimentazione e i segnali di allarme relativi ai disturbi alimentari.

Nei due incontri precedenti, svoltisi nei mesi scorsi, sono stati affrontati temi legati all’ambiente, grazie alla presenza dei rappresentanti dell’associazione Friday for Future di Messina e dello scrittore Giorgio Brizio.

La Coordinatrice Provinciale Messina della Rete Civica della Salute, Marisa Briguglio, si è mostrata soddisfatta dell’esito finale del progetto, ringraziando Rosaria Campo, Riferimento Civico RCS, per il suo costante impegno nel perseguire gli obiettivi della Rete. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche alla prof.ssa Elisa Allocca, Referente dell’Istituto, per aver seguito l’intero percorso in tutte le sue fasi, così come alla Dirigente prof.ssa Marinella Lollo, per aver immediatamente acconsentito all’esecuzione del progetto all’interno dell’Istituto, e a tutti i docenti coinvolti.

Sono già in programma nuovi progetti per il prossimo anno scolastico, in cui si affronteranno altri argomenti, come indicato dagli stessi studenti.

