Expo Oliveri: successi e innovazioni nella 19^ Edizione

L’Expo Oliveri, giunta alla sua 19^ Edizione, continua a rappresentare uno degli appuntamenti più rilevanti dell’estate siciliana. Lo scorso 1 agosto 2024, durante l’inaugurazione dell’evento, l’Assessore Regionale Elvira Amata ha sottolineato l’importanza dell’affluenza turistica prevista per la settimana di Ferragosto. «In considerazione dei dati di quest’anno sul turismo, è possibile stimare che anche qui a Oliveri la presenza turistica raggiungerà numeri molto importanti», ha dichiarato l’Assessore Amata, confermando le aspettative.

L’evento, organizzato dalla famiglia D’Amico sotto l’egida di “Eurofiere SRL”, ha consolidato ulteriormente la sua reputazione, attirando non solo visitatori siciliani ma anche turisti provenienti da altre regioni italiane, tra cui Calabria e Puglia. Questa affluenza testimonia il successo crescente della manifestazione, che continua a distinguersi per la qualità dell’offerta e per la capacità di innovare, pur mantenendo vive le tradizioni locali.

La partecipazione di oltre 120 espositori, molti dei quali sono collaboratori storici della fiera, ha contribuito a rendere l’evento un punto di riferimento per la promozione delle eccellenze siciliane. Le aziende presenti, sia locali che regionali, hanno proposto una vasta gamma di prodotti e servizi, spaziando dall’artigianato tradizionale alle più recenti innovazioni tecnologiche. La presenza di espositori provenienti da altre regioni italiane ha arricchito ulteriormente l’offerta, portando a Oliveri una varietà di prodotti tipici che hanno attirato l’attenzione dei visitatori.

L’Expo Oliveri si conferma così non solo come un’importante vetrina per le attività locali e regionali, ma anche come un evento capace di attrarre l’interesse e la partecipazione di realtà imprenditoriali provenienti da tutta Italia. Questa capacità di unire tradizione e innovazione rappresenta uno dei principali motivi di orgoglio per l’organizzazione, che continua a lavorare con impegno per mantenere alta la qualità dell’evento e per valorizzare le eccellenze del territorio siciliano.

