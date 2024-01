Adesivi “Brumotti” contro l’inciviltà degli automobilisti a Messina

La “filosofia Brumotti” fa tappa a Messina: niente tregua per gli automobilisti incivili.

A Messina, la campagna contro gli automobilisti che ostacolano la mobilità dei disabili si fa sentire. La scarsa presenza delle forze dell’ordine sul territorio è un problema noto, ma i cittadini stanno reagendo. Hanno preso ispirazione dalla campagna condotta da Vittorio Brumotti su “Striscia la Notizia”. Ora, alcuni hanno adottato un metodo originale per sanzionare chi parcheggia in modo scorretto davanti agli scivoli per disabili. Un adesivo “gentilmente” ricorda agli incivili che il loro comportamento è inaccettabile.

© Riproduzione riservata.