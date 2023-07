Anticipazione del contributo: la soluzione per i bus ecologici in Sicilia

La Regione Siciliana anticipa il contributo per l’acquisto di autobus ecologici da parte delle aziende di trasporto pubblico, consentendo loro di superare le difficoltà di tempistica e rispettare gli obblighi stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture.

Regione Siciliana: Anticipazione del Contributo per l’Acquisto di Autobus “Verdi”.

La Regione Siciliana ha dato il via libera all’anticipazione del contributo destinato all’acquisto di autobus “verdi” da parte delle aziende di trasporto pubblico locale dell’isola. Questa decisione arriva in seguito al finanziamento di 45 milioni di euro, stanziati a gennaio con risorse del Pon Infrastrutture, per l’acquisto di 211 nuovi autobus ecologici da 33 aziende.

Tuttavia, l’operazione rischiava di subire un blocco a causa delle difficoltà legate alla tempistica. La convenzione tra la Regione e il ministero delle Infrastrutture richiede la rendicontazione dell’intera spesa entro il 31 dicembre di quest’anno, ma la consegna dei nuovi autobus potrebbe richiedere fino a un anno e mezzo dall’ordine. Questo termine si estenderebbe ben oltre la scadenza stabilita. Per superare questo problema e permettere alle società siciliane di autotrasporti di realizzare la transizione verso il “green”, la Giunta regionale ha approvato una proposta per anticipare l’erogazione del contributo al momento dell’ordinazione dei mezzi anziché alla consegna per la messa in strada.

L’assessore Alessandro Aricò ha spiegato che questa decisione permetterà alle aziende di indire le gare per l’acquisto degli autobus ecologici senza vanificare gli sforzi della Regione nel combattere l’inquinamento e migliorare la qualità dei servizi e la sicurezza. Le difficoltà nel reperire sul mercato bus ibridi e a metano sono state riconosciute anche dal Ministero, che ha autorizzato il rinvio della messa in strada dei bus acquistati con contributi pubblici fino al 15 febbraio 2025.

L’anticipazione del contributo sarà subordinata alla presentazione di una fidejussione bancaria o assicurativa da parte delle aziende di trasporto, insieme all’impegno di rispettare i termini stabiliti dal Ministero per l’entrata in servizio dei nuovi autobus.

