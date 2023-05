Per gli appassionati a Messina Raduno nazionale Vespa Club Italia

La città di Messina si prepara ad accogliere un grande evento dedicato agli amanti delle due ruote: il raduno turistico nazionale Vespa Village, che si svolgerà sabato 27 e domenica 28 presso piazza Unione Europea. Numerosi vespisti provenienti da diverse città italiane parteciperanno a questa due giorni dedicata alla passione per le Vespa.

La presentazione del programma dell’evento avverrà domani, venerdì 26, alle ore 10, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca. Saranno presenti il sindaco Federico Basile, il vicesindaco Salvatore Mondello, il presidente dell’Assosport Tridente, Antonio Musicò, promotore dell’iniziativa, i vertici del Vespa Club Fondachelli Fantina e il direttore turistico Nino De Pasquale.

L’evento, patrocinato dal Comune di Messina, si propone di promuovere l’attività vespistica nelle sue varie forme, sportive, turistiche e ricreative, contribuendo a valorizzare il patrimonio storico-culturale di Messina.

Durante il raduno, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare la città di Messina e i suoi tesori, godendo dell’atmosfera unica che solo una Vespa può offrire. Saranno organizzati tour turistici e attività ricreative per rendere l’evento ancora più coinvolgente.

Messina si prepara dunque a vestirsi dei colori vivaci delle Vespa e ad accogliere gli appassionati di queste iconiche due ruote provenienti da tutta Italia. L’entusiasmo è palpabile e l’evento promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti gli amanti delle Vespa e per la città stessa, che si trasformerà in un vero e proprio villaggio dedicato a queste affascinanti motociclette.

