Intensificati controlli a Messina: autovelox e “scout” attivi

La Polizia municipale di Messina ha intensificato i servizi di controllo della velocità e delle infrazioni al Codice della Strada mediante l’utilizzo di autovelox e del dispositivo “scout”. Queste azioni mirano a prevenire incidenti stradali e garantire il rispetto delle norme di circolazione.

I controlli sono attivi dal 1° aprile al 6 aprile 2024 e si concentrano su arterie stradali ad alto traffico. L’impiego degli autovelox sarà concentrato sulla Strada Statale 114 a Galati e Giampilieri, sulla Strada Statale 113 a Mortelle, Spartà, San Saba, Rodia e Casabianca, nonché su viali e vie cittadine come Boccetta, Gazzi, Circuito Torre Faro e Maregrosso/Franza. Il dispositivo “scout” sarà invece operativo su tratti specifici della Strada Statale 114, via Marco Polo, viale S. Martino, via Industriale, via La Farina, piazza Duomo, viale della Libertà, corso Garibaldi, via T. Cannizzaro e piazza della Repubblica.

Il Comando della Polizia municipale invita gli automobilisti al rispetto dei limiti di velocità e delle norme di sosta, ricordando l’importanza di tali regole nella prevenzione degli incidenti stradali e nel garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo