Inaugurato il tratto Ispica/Pozzallo-Modica dell’autostrada A18

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha inaugurato oggi il nuovo tratto autostradale A18, che collega Ispica/Pozzallo a Modica. Questo importante progetto di infrastruttura è stato celebrato come un passo avanti significativo per la mobilità nel sud-est della Sicilia.

Nel suo discorso, Schifani ha sottolineato l’impegno della Regione Siciliana nel migliorare la rete autostradale della zona. Ha anche menzionato i piani per estendere l’autostrada fino a Gela e l’ammodernamento della strada Ragusa-Catania, evidenziando l’importanza di potenziare l’aeroporto di Comiso come scalo cargo.

Alla cerimonia erano presenti anche l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, il presidente del Consorzio autostrade siciliane, Filippo Nasca, e altre autorità istituzionali.

Il nuovo tratto autostradale, lungo 12 chilometri, è stato completato nel settembre scorso e si aggiunge agli 8 chilometri già aperti nel 2021 tra Rosolini e Ispica/Pozzallo. I lavori sono stati finanziati con un budget di circa 325 milioni di euro, provenienti da diverse fonti.

Questo tratto autostradale è stato progettato con attenzione all’ambiente circostante e include elementi significativi come il viadotto Salvia, il viadotto Scardina e la galleria Mandriavecchia. Con tre corsie per ogni senso di marcia, è stato progettato con soluzioni tecnologiche avanzate per garantire la sicurezza e il controllo.

© Riproduzione riservata.