Giovane ragazza minaccia il suicidio salvata dalla Polizia di Stato

Una giovane ragazza in preda allo sconforto è stata salvata dalla Polizia di Stato mentre minacciava di compiere un gesto estremo sul tetto di un Bed and Breakfast in via Zia Lisa. L’intervento tempestivo della Squadra Volante ha evitato una tragedia imminente.

Gli agenti sono giunti sul luogo e hanno trovato la ragazza seduta sul cornicione, annunciando la sua intenzione di lanciarsi nel vuoto. Senza perdere tempo, hanno iniziato un delicato dialogo con lei per calmarla. Dopo vari tentativi, sono riusciti a distrarla e, infine, a metterla in salvo.

La giovane, originaria di Taormina, è stata poi trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti e cure, grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. L’azione delle Volanti non si limita alla prevenzione dei reati ma include anche il soccorso pubblico e iniziative di prossimità.

