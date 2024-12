Porta della Bellezza, la luce dell’arte trasforma il volto di Librino

A Librino è stato inaugurato un innovativo sistema di illuminazione artistica con tecnologia LED, realizzato grazie ai Fondi Comunitari dell’Unione Europea. Questo progetto, che si estende per 1100 metri, ha come obiettivo principale mettere in risalto le opere monumentali “Porta della Bellezza” e “Porta delle Farfalle”, creazioni simboliche del maestro Antonio Presti. L’evento ha visto la partecipazione del sindaco di Catania, Enrico Trantino, che ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento delle nuove generazioni nella rigenerazione urbana: «Vogliamo offrire ai bambini una città migliore, rendendoli protagonisti di questo cambiamento».

Il progetto, promosso dall’Amministrazione Comunale, mira a trasformare Librino in un museo a cielo aperto fruibile anche di notte. L’illuminazione artistica valorizza non solo le opere già esistenti, ma si integra con altre creazioni come “La Sognatrice” e “Amare” di Fabrizio Corneli, caratterizzate da una fruizione esclusivamente notturna. Antonio Presti ha descritto il significato profondo di questa iniziativa: «La luce restituisce bellezza al quartiere, stimolando una visione etica e collettiva, capace di superare pregiudizi e indifferenza».

L’assessore all’ambiente, Massimo Pesce, ha evidenziato il valore aggiunto della luce nel garantire sicurezza e accessibilità, mentre l’assessore Sergio Parisi ha sottolineato l’impatto positivo del progetto sul contenimento dei consumi energetici e sulla sostenibilità ambientale. Il lavoro è stato coordinato dagli uffici delle Politiche Comunitarie e Ambientali, diretti rispettivamente da Fabio Finocchiaro e Lara Riguccio.

La “Porta della Bellezza” e la “Porta delle Farfalle” rappresentano un modello educativo e artistico unico. L’iniziativa ha coinvolto oltre 20mila persone, tra studenti delle scuole del quartiere e dei licei artistici siciliani, che hanno collaborato con artisti, architetti e associazioni locali. Attraverso laboratori pratici e teorici, i partecipanti hanno esplorato valori etici e sperimentato tecniche creative, dando vita a un progetto che fonde arte e cittadinanza attiva. Librino si propone così come un esempio virtuoso di rigenerazione sociale e culturale.

