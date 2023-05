Cuzzocrea ringrazia Schifani per il sostegno al Policlinico di Messina

Il Rettore dell’Università di Messina, il professor Salvatore Cuzzocrea, ha sottolineato l’importanza di investimenti significativi nella manutenzione straordinaria e nell’innovazione tecnologica del Policlinico Gaetano Martino. Questa struttura ospedaliera rappresenta un punto di riferimento cruciale per la sanità siciliana e per le regioni circostanti. Il Rettore ha espresso il suo ringraziamento al Presidente della Regione Siciliana, Senatore Renato Schifani, all’Assessore alla Salute, dott.ssa Giovanna Volo, e all’Assessore all’Economia, On. Marco Falcone, per il loro notevole impegno. Non solo hanno cofinanziato con 8 milioni di euro il progetto di ammodernamento delle sale operatorie del Policlinico di Messina, già finanziato dal MIUR con 15 milioni di euro, ma hanno anche destinato ulteriori risorse per migliorare l’efficienza energetica della struttura.

Questo è solo l’ultimo esempio di come, attraverso un dialogo costruttivo e una pianificazione oculata, si possa raggiungere un consenso con il governo regionale, che dimostra massima attenzione per il potenziamento del sistema universitario regionale. Il Piano, approvato dalla Giunta Regionale il 3 maggio, prevede un finanziamento di 22.347.766,82 euro per l’efficientamento energetico del Policlinico di Messina. Questi fondi si aggiungono ai 15 milioni di euro ottenuti dall’Università nell’ambito del PNNR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per la realizzazione di 5 nuove sale operatorie.

Grazie a questi investimenti, sarà possibile modernizzare la struttura ospedaliera e renderla in grado di rispondere in maniera più efficace alle esigenze di salute della popolazione, nonché supportare le attività didattiche e di ricerca dell’Università.

