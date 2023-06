Confronto a Gioiosa Marea: il futuro delle energie rinnovabili

Amministratori comunali e professionisti si riuniscono a Gioiosa Marea per discutere delle Comunità di Energie Rinnovabili e Solidali (CER), un modello diffuso di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili. L’obiettivo è promuovere l’efficienza energetica, ridurre i costi e contrastare l’emergenza climatica, offrendo vantaggi economici a utenze domestiche, imprese e settori vari.

Gioiosa Marea sarà il palcoscenico di un importante dibattito il prossimo 30 giugno, coinvolgendo amministratori comunali e professionisti del settore. Al centro della discussione ci saranno le Comunità di Energie Rinnovabili e Solidali (CER), un modello energetico decentralizzato che promuove l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, sia elettriche che termiche.

La CER rappresenta un’associazione che comprende non solo il Comune, ma anche aziende, attività commerciali e cittadini privati che si impegnano a dotarsi di infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per la condivisione di tali risorse. L’obiettivo primario è quello di migliorare l’efficienza energetica, riducendo costi e consumi.

Durante l’incontro, previsto per le ore 16:30 presso l’auditorium comunale, prenderanno la parola non solo gli amministratori comunali di Gioiosa Marea, ma anche i rappresentanti di importanti organizzazioni come Federconsumatori Sicilia, che si occupa della tutela dei consumatori e degli utenti, e Nousquare, una società specializzata in consulenza imprenditoriale e pianificazione aziendale. Inoltre, interverranno Carmelo Pietrafitta, sindaco di Mazzarrà Sant’Andrea, la cui comunità di energie rinnovabili è considerata un esempio virtuoso, Francesco Casamento, energy manager del Comune di Gioiosa Marea, Domenico Santacolomba, funzionario del dipartimento regionale per l’energia, e Francesco Cappello, esperto in gestione dell’energia.

L’incontro rappresenta un momento cruciale per affrontare una tematica di grande attualità e dare un contributo significativo nella lotta contro l’emergenza climatica. Inoltre, si mira a generare un considerevole risparmio economico per le utenze domestiche, le piccole e medie imprese, le scuole, i distretti artigiani e altri settori. L’evento promette di aprire nuove prospettive sul fronte dell’energia sostenibile, promuovendo soluzioni innovative e condivise.

