Meteo Sicilia: tempo variabile senza fenomeni significativi

Domenica, 14 gennaio – Le previsioni meteo per la Sicilia indicano l’arrivo di infiltrazioni umide che porteranno a una copertura nuvolosa prevalente su gran parte della regione. Tuttavia, non sono previsti fenomeni meteorologici significativi.

Sul litorale tirrenico, ci aspettiamo nubi sparse alternate a schiarite durante l’intera giornata. Sul litorale ionico, i cieli inizieranno poco o parzialmente nuvolosi, ma la nuvolosità aumenterà nel pomeriggio. Nel litorale meridionale, le nubi sparse si alterneranno a timide schiarite, con un graduale aumento della copertura nuvolosa fino a cieli molto nuvolosi. Sull’Appennino, le nubi sparse saranno più compatte nel pomeriggio, ma si alternano a schiarite durante l’intera giornata. Nelle zone interne, i cieli saranno inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma la nuvolosità aumenterà rapidamente nel pomeriggio, portando a cieli nuvolosi o molto nuvolosi.

I venti saranno deboli, provenienti dai quadranti nord-occidentali, in attenuazione e in rotazione verso occidente. Il zero termico si attesterà intorno a 2100 metri. Le condizioni del mare varieranno da quasi calmo a molto mosso.

Per i prossimi giorni, il tempo rimarrà variabile con alternanza tra rovesci e schiarite, soprattutto sui settori tirrenici. L’arrivo di correnti umide da ovest favorirà un aumento della nuvolosità su questi settori, portando a un peggioramento delle condizioni tra Campania, Sicilia e Calabria tirrenica, con possibilità di piogge e rovesci. Lunedì e martedì saranno caratterizzati da maggiore instabilità, con potenziali temporali o forti rovesci, ma si verificheranno anche pause asciutte e schiarite temporanee. – Fonte 3Bmeteo.

