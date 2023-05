Scuderia Ro Racing pronta per la Targa Florio con ventisei equipaggi

La scuderia Ro Racing si prepara a vivere un fine settimana all’insegna del motorsport, con la partecipazione alla 107^ edizione della Targa Florio, la gara automobilistica più antica del mondo. La squadra siciliana schiererà ben ventisei equipaggi in questa manifestazione valida per tre differenti campionati, tra cui il Campionato italiano assoluto rally, il Campionato italiano rally auto storiche e la Coppa rally di ottava zona. Il sodalizio isolano sarà presente anche in pista, con impegni sia in Umbria, al Trofeo Italia Storico di Magione, sia in Sicilia, all’Autodromo della Valle dei Templi, con la Fiat 500 Abarth di Salvatore Montalto.

La Targa Florio, che si disputerà il 6 maggio sulle strade delle Madonie, rappresenta la gara più importante dell’intera stagione agonistica per la scuderia Ro Racing, che risponderà alla chiamata con la propria presenza. Gli equipaggi siciliani cercheranno di ottenere buoni risultati, tra cui Natale Mannino e Lillo Messineo, in testa alla classifica del Terzo Raggruppamento con la loro Porsche 911 Carrera, e Antonio e Mattia Provenza, che proveranno a fare bella figura nella classe regina R5 con la loro Skoda Fabia. La gara di ottava zona vedrà la partecipazione di ben quindici equipaggi della scuderia, che cercheranno di ottenere il massimo in ogni classe.

