Due piantagioni di Marijuana scoperte nel quartiere Brancaccio

Due piantagioni indoor di Marijuana scoperte nel quartiere Brancaccio a Palermo.

La Polizia di Stato ha fatto due importanti scoperte nel quartiere Brancaccio, a Palermo: due piantagioni indoor di marijuana. Grazie ai servizi di controllo del territorio intensificati, organizzati dal Questore Leopoldo Laricchia per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, sono state rinvenute queste coltivazioni illegali.

Nella prima circostanza, i poliziotti hanno trovato una piantagione di marijuana all’interno di un magazzino a Brancaccio. Ma non solo: hanno scoperto anche un allaccio abusivo alla rete elettrica utilizzato per l’illuminazione dell’ambiente. Di conseguenza, il proprietario del locale è stato arrestato non solo per coltivazione e produzione di stupefacenti, ma anche per furto di energia elettrica.

Nel secondo caso, sempre nel quartiere Brancaccio, durante un normale servizio di prevenzione e controllo del territorio, gli agenti hanno percepito un forte odore di marijuana provenire da un’abitazione in via Giafar. Dopo ulteriori accertamenti, hanno individuato una serra artigianale con dieci piante di marijuana, dotata di un sistema di illuminazione e ventilazione adeguato.

Entrambi gli utilizzatori delle piantagioni sono stati denunciati per coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti. Le piante di cannabis e tutto il materiale correlato sono stati sequestrati.

