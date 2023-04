Messina: commemorazione 78° Anniversario Liberazione

Oggi, 25 Aprile, è stato un giorno di festa e commemorazione a Messina. In Piazza Unione Europea si è svolta la tradizionale cerimonia per celebrare il 78° Anniversario della Liberazione, con la deposizione di corone d’alloro al Monumento ai Caduti.

Alla manifestazione hanno partecipato numerose autorità civili, militari e religiose, insieme alle associazioni combattentistiche e d’Arma e alle rappresentanze degli istituti scolastici. Tra gli onori resi durante la cerimonia, il Gonfalone della Città di Messina, decorato con Medaglia d’Oro al Valor Militare, Medaglia d’Oro al Valor Civile e Croce di Guerra al Valor Militare, ha avuto un ruolo di grande importanza, insieme al Gonfalone della Città Metropolitana di Messina, al Medagliere del Nastro Azzurro e ai Vessilli e Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Il 25 Aprile rappresenta un giorno di grande importanza nella storia dell’Italia, poiché è il giorno in cui si celebra la Liberazione dal regime fascista e dalla Seconda Guerra Mondiale. La cerimonia in Piazza Unione Europea è stata dunque un momento importante per la città di Messina, che ha voluto rendere omaggio a coloro che hanno sacrificato la propria vita per la libertà e la democrazia del nostro Paese.

© Riproduzione riservata.