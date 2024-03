Incidente a Nicolosi: giovane 20enne perde la vita, tre feriti gravi

La località di Nicolosi è stata teatro di un tragico incidente stradale che ha causato la morte di un giovane di 20 anni, con altri tre passeggeri che hanno riportato ferite gravi. L’evento ha avuto luogo lungo la strada provinciale 92, nota per il suo percorso in direzione dell’Etna.

Il tragico incidente ha coinvolto un’auto Ford Fiesta, il cui conducente, il giovane di 20 anni originario di Belpasso, ha perso il controllo del veicolo, andando a schiantarsi contro il muretto che delimita la carreggiata. Le circostanze precise dell’incidente sono al momento oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

Immediatamente dopo l’accaduto, sono giunte sul luogo quattro ambulanze del servizio 118, insieme ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Adrano e ai Carabinieri della Stazione di Nicolosi. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei soccorritori, il giovane conducente è deceduto sul colpo, mentre i tre passeggeri feriti, con età compresa tra i 16 e i 27 anni, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania per ricevere le cure necessarie.

Le autorità competenti, tra cui i Carabinieri, hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire le cause precise dell’incidente. La strada provinciale 92 è rimasta chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso, il recupero del veicolo e la messa in sicurezza della zona. La viabilità è stata ripristinata solo nelle prime ore del mattino.

