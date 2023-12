“Danza e Musica oltre le barriere”: spettacolo di solidarietà a Messina

Il 28 Dicembre, presso il Teatro Annibale Maria di Francia a Messina, si terrà uno spettacolo di solidarietà intitolato “Danza e Musica oltre le barriere”. Questo evento unico vedrà esibirsi artisti sia diversamente abili che normodotati. I proventi della serata saranno destinati all’associazione “Sostegno” e alla Cooperativa “E-Duco”.

L’iniziativa è stata organizzata da Marco Bonanno di Cittadinanzattiva, area autismo, in collaborazione con Claudio Cardile del gruppo “Il Volo” e lo scrittore non vedente Andrea La Fauci, con il patrocinio del Comune di Messina. Il punto focale dello spettacolo è “Danza e Musica oltre le barriere”, un progetto ideato da Andrea La Fauci, che raggiunge la sua tredicesima edizione. Questo format coinvolge artisti con e senza disabilità in diverse discipline artistiche.

La serata inizierà alle 18.00 e sarà presentata dal giornalista Gianluca Rossellini. Tutti i proventi raccolti saranno devoluti all’associazione “Sostegno”, impegnata nella cura e nell’assistenza di individui diversamente abili, e alla Cooperativa “E-Duco”, che si dedica alle persone con disabilità mentale. Queste organizzazioni forniscono supporto psicologico e assistenza pratica alle famiglie coinvolte, trattando diverse patologie, tra cui la sindrome di Down, l’autismo e il ritardo mentale non grave.

Durante la serata, sarà presente l’assessore comunale alle politiche sociali, Alessandra Calafiore. Tra gli ospiti che parteciperanno all’evento, ci saranno Dino Smedile di Cittadinanzattiva, che discuterà di autonomia e barriere architettoniche, e Mariana Tataru, educatrice di cani, che illustrerà l’importanza degli interventi assistiti con gli animali (noti come “Pet Therapy”) per migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità o disturbi psicofisici, offrendo una dimostrazione dal vivo con il suo cane addestrato Joy.

Inoltre, si esibiranno talentuosi artisti, tra cui i ragazzi disabili dell’associazione ‘Sostegno’, il chitarrista José Ortega, la cantante non vedente Francesca Patania, la cantante Daniela Rando insieme al marito chitarrista Carlo Giappi, la scuola di ballo A. S. D Full Dance e la scuola di arti marziali “Ai Ki Tai Karate Club” del Maestro Valentino Venturella. I biglietti per l’evento sono disponibili al costo di 10€ e possono essere acquistati presso gli organizzatori Bonanno e Cardile, o direttamente presso il teatro. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 3898288630, 3461294394, 0906406547.

