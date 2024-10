Mense scolastiche, finanziati 16 progetti per oltre 16 milioni di euro

In provincia di Messina sono stati finanziati 16 progetti per un totale di 16 milioni e 654 mila euro, nell’ambito dei fondi del bando nazionale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dedicati alla costruzione e alla messa in sicurezza delle mense scolastiche. Le risorse destinate mirano a garantire ambienti più moderni e sicuri per gli studenti, contribuendo così al miglioramento della qualità del servizio offerto.

Nel dettaglio, i Comuni che beneficeranno di tali finanziamenti sono: San Fratello, con un contributo di 702 mila euro; Gaggi, che riceverà complessivamente 864 mila euro suddivisi in due progetti; Mazzarrà Sant’Andrea con 500 mila euro; San Marco d’Alunzio con 302 mila e 400 euro; Acquedolci, che beneficia di 1 milione e 90 mila euro; Roccalumera, con 205 mila euro; Castroreale con 130 mila euro; Oliveri con 504 mila euro; Capri Leone, con 281 mila e 100 euro; Brolo, che ottiene 445 mila e 704 euro; Capo d’Orlando con 360 mila euro; Terme Vigliatore con 240 mila euro; Condrò con 95 mila euro; Monforte San Giorgio con 263 mila e 700 euro; e infine Giardini Naxos con 672 mila e 71 euro.

L’onorevole Giuseppe Laccoto ha espresso soddisfazione per il finanziamento ottenuto, ringraziando il Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, e il senatore Nino Germanà per il loro impegno. Secondo Laccoto, si tratta di “un risultato importante che testimonia l’interesse del Governo per il Sud e la Sicilia. Questi fondi permetteranno di realizzare nuove mense e di migliorare quelle esistenti, garantendo ambienti più sicuri e adeguati alle esigenze degli studenti. La modernizzazione delle strutture è essenziale non solo per la qualità del servizio, ma anche per promuovere il benessere e la salute dei ragazzi, favorendo una crescita scolastica in condizioni ottimali”.

Le nuove risorse, provenienti dal PNRR, rappresentano un’opportunità per i Comuni coinvolti di rafforzare le infrastrutture scolastiche, rispondendo alle necessità di una comunità scolastica che punta alla sicurezza e alla qualità del servizio.

