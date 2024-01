Cannavò lascia la direzione del Corpo di Polizia Municipale di Messina

In un incontro presso Palazzo Zanca oggi, il sindaco Federico Basile ha annunciato le dimissioni del Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Messina, il dottor Maurizio Cannavò. Presenti anche il Direttore Generale Salvo Puccio e il Comandante uscente.

“A seguito di un colloquio avuto ieri,” ha dichiarato il sindaco Basile, “il Comandante Cannavò oggi ha formalizzato la scelta personale di lasciare l’incarico del Comando della Polizia Municipale di Messina.”

Il Comandante Cannavò aveva intrapreso un percorso volto a implementare il Corpo di Polizia, ma a causa di motivi familiari, ha dovuto prendere questa decisione. “Era mio intendimento mettere la mia professionalità e il mio impegno al servizio del Corpo di Polizia Municipale della Città di Messina,” ha spiegato Cannavò. “Purtroppo, problemi familiari non mi consentono di continuare, anzi, probabilmente sarò costretto a prendere un periodo di aspettativa. Sono comunque disponibile a garantire un passaggio indolore all’interno del Corpo per tutte le attività burocratiche al fine di non arrecare danni all’ente e alla cittadinanza. Una esperienza breve, ma fondamentale e importante che va ad arricchire la mia formazione lavorativa.”

Il Comandante Cannavò era stato insediato a Palazzo Zanca il 1° dicembre 2023 e lascia ora la direzione del Corpo dei Vigili di Messina. Il Direttore Generale Puccio ha espresso gratitudine per il suo impegno, augurandogli momenti più sereni.

