Esondazione fiume Salso, Schifani: «Situazione critica a Licata»

Un’intensa ondata di maltempo ha colpito la zona di Licata, nell’Agrigentino, provocando l’esondazione del fiume Salso in più punti. In risposta, la Regione Siciliana ha attivato il sistema di Protezione civile per affrontare l’emergenza. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha comunicato di essere in contatto diretto con Salvo Cocina, capo del dipartimento regionale di Protezione civile, che ha predisposto l’intervento di personale e mezzi di supporto provenienti anche da altre province. L’obiettivo è sostenere le operazioni di assistenza alle persone colpite dal maltempo.

Schifani ha dichiarato: «La situazione a Licata è critica e stiamo monitorando costantemente l’evolversi degli eventi. La Protezione civile aveva già dato l’allarme ieri e stamattina abbiamo attivato tutte le risorse a nostra disposizione per garantire la sicurezza dei cittadini e il ripristino delle normali condizioni di vita il prima possibile». Ha poi espresso gratitudine verso il prefetto, i vigili del fuoco, il personale di Protezione civile, le forze dell’ordine e i volontari che stanno operando per aiutare le persone in difficoltà.

Nelle aree maggiormente colpite, sono state evacuate diverse abitazioni per ragioni di sicurezza e alcune persone sono rimaste bloccate sui tetti delle loro automobili. Le squadre di soccorso continuano a lavorare per garantire l’evacuazione in sicurezza dei cittadini.

Salvo Cocina, in merito all’intervento sul campo, ha aggiunto: «Sono da stamattina in contatto con il sindaco Balsamo, che ha subito attivato la struttura comunale, alla quale abbiamo dato indicazioni per assicurare prioritariamente la messa in sicurezza della popolazione». Inoltre, il Genio civile e l’Autorità di bacino hanno inviato tecnici nella zona. Cocina ha anche specificato che i livelli del fiume Salso stanno diminuendo e non sono attese ulteriori precipitazioni significative, con i picchi di innalzamento registrati tra le 7 e le 10 del mattino.

Parallelamente, la Protezione civile regionale segue con attenzione la situazione nelle isole Eolie, in particolare a Stromboli e Ginostra, dove quattro persone sono state evacuate. Il dipartimento, in collaborazione con il sindaco di Lipari, esorta i cittadini a seguire le indicazioni ufficiali e a limitare gli spostamenti non necessari. La Regione proseguirà nel monitoraggio delle condizioni meteo per garantire assistenza alle comunità interessate dall’emergenza.

