Matrimonio fittizio e assunzioni false, cinque indagati dalla Digos

La Polizia di Stato di Catania ha recentemente notificato i provvedimenti di conclusione delle indagini preliminari, emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala. L’operazione è stata affidata alla Digos della Questura etnea e ha riguardato cinque individui, accusati di aver organizzato attività illecite finalizzate a ottenere irregolarmente permessi di soggiorno per cittadini stranieri.

Le indagini, avviate nel 2020 e concluse l’anno successivo, erano inizialmente orientate al monitoraggio degli sbarchi clandestini sulle coste catanesi per identificare eventuali cellule terroristiche. Tuttavia, hanno portato alla scoperta di un’organizzazione attiva a Marsala. Tra le pratiche illecite emerse, spicca un finto matrimonio celebrato per agevolare la permanenza di un cittadino tunisino di 52 anni, già ricercato per reati di associazione a delinquere legati all’immigrazione clandestina.

L’uomo, al fine di ottenere il permesso di soggiorno, ha coinvolto due italiani, nati rispettivamente nel 1988 e 1992, residenti a Marsala, per individuare una donna disposta a sposarlo. La scelta è ricaduta su una giovane italiana, affetta da disturbi psichiatrici, che ha contratto matrimonio con il tunisino nel novembre 2020. Gli accertamenti successivi hanno confermato la natura fittizia dell’unione, evidenziando che i due non convivevano e che il tunisino intratteneva una relazione con un’altra donna connazionale.

Parallelamente, il 52enne ha orchestrato un sistema di assunzioni fittizie con la collaborazione di un imprenditore agricolo locale, classe 1973. Quest’ultimo, dietro compenso, ha dichiarato l’assunzione di un cittadino guineano nato nel 1999, permettendogli di rinnovare irregolarmente il permesso di soggiorno.

Sulla base delle evidenze raccolte, il Pubblico Ministero della Procura di Marsala ha formulato accuse di favoreggiamento della permanenza illegale di stranieri, inganno e falsità ideologica a carico dei cinque coinvolti.

