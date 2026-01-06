Marsala, Concerto di Capodanno sold out al Teatro Impero

Il Teatro Impero di Marsala ha accolto il nuovo anno con un Concerto di Capodanno che ha registrato il tutto esaurito e una prolungata standing ovation. L’iniziativa, promossa dall’Accademia Beethoven, ha visto la direzione artistica del maestro Giuseppe Lo Cicero e si è svolta sabato 3 gennaio davanti a una platea numerosa e partecipe.

Sul palco del Teatro Impero si è esibita la Compagnia Sicilides Musae, orchestra sinfonica composta da cinquantacinque elementi. La conduzione è stata affidata al maestro Gioacchino Zimmardi, formatosi al Conservatorio Bellini di Palermo, che ha guidato l’ensemble nell’apertura con la Sinfonia dal Barbiere di Siviglia di Rossini, seguita da un programma che ha attraversato il repertorio lirico, sinfonico e cinematografico.

Tra i momenti centrali della serata, l’intervento del soprano Nati Katai, interprete di Casta Diva dalla Norma di Bellini, e del tenore Piero Lupino Mercuri, impegnato in Nessun dorma di Puccini. Le esecuzioni hanno suscitato un lungo applauso del pubblico. Spazio anche alla danza con la Compagnia Nazionale di Danza Storica diretta da Nino Graziano Luca, che ha proposto coreografie sul Valzer brillante di Nino Rota, ispirate alle atmosfere de Il Gattopardo.

Il programma ha incluso inoltre musiche di Ennio Morricone, con brani tratti da Nuovo Cinema Paradiso e L’estasi dell’oro, accanto al Valzer dei fiori di Čajkovskij e a pagine di Brahms. Il finale è stato affidato a Libiamo ne’ lieti calici dalla Traviata di Verdi, seguito da un bis con la Marcia di Radetzky, accompagnata dal pubblico.

Al termine, con le luci già accese, gli artisti sono stati richiamati più volte sul palco. L’Accademia Beethoven ha inoltre annunciato la nuova stagione concertistica al Teatro Sollima di Marsala, in programma dal 22 febbraio al 17 maggio e dall’11 ottobre al 20 dicembre, con diciotto spettacoli e iniziative di carattere sociale. – Foto di Tiziana Barraco.

