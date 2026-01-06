Rinnovo Ordine commercialisti Messina, incontro La Fauci–Tanasi

In vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Messina, si è svolto un incontro istituzionale tra il candidato alla presidenza, Francesco La Fauci, e Francesco Tanasi, segretario nazionale del Codacons. Al centro del confronto, una serie di proposte orientate a ridefinire il rapporto tra l’Ordine professionale, i cittadini e il tessuto economico locale.

Durante il colloquio è stata evidenziata la necessità di superare un’impostazione esclusivamente interna dell’Ordine, promuovendo un modello più aperto e orientato al dialogo con la collettività e le istituzioni. In tale prospettiva, il ruolo del commercialista viene delineato non solo come figura tecnica, ma come soggetto chiamato a contribuire all’equilibrio economico e alla correttezza dei rapporti fiscali, in un contesto segnato da crescenti difficoltà per famiglie e imprese.

Tra le iniziative presentate figura l’istituzione di uno Sportello congiunto “Commercialista–Consumatore”, realizzato in collaborazione con il Codacons, con l’obiettivo di offrire assistenza su bollette, tributi, cartelle esattoriali, rateizzazioni e prime situazioni di disagio economico, privilegiando la prevenzione del contenzioso.

È stata inoltre proposta la creazione di un Osservatorio locale su fiscalità, tariffe e servizi essenziali, destinato a integrare le competenze tecniche dei commercialisti con l’attività di tutela dell’associazione dei consumatori, producendo dati e analisi sull’impatto economico delle principali voci di spesa.

Nel corso dell’incontro è emersa anche l’esigenza di definire un protocollo per la prevenzione del contenzioso fiscale, volto a ridurre accertamenti e ricorsi evitabili, favorendo una gestione più trasparente del rapporto tra contribuenti e amministrazione finanziaria. Spazio, infine, alle iniziative di educazione economica e fiscale e alla costituzione di una task force dedicata al sovraindebitamento e alle crisi economiche familiari.

«Il rinnovo dell’Ordine deve rappresentare un’occasione di rilancio del ruolo del commercialista nella società», ha dichiarato La Fauci, «puntando su iniziative concrete e immediatamente percepibili». Tanasi ha aggiunto: «Unire competenza tecnica e tutela dei diritti significa rafforzare la legalità economica e prevenire i conflitti».

👁 Articolo letto 164 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.