Marchetta propone la “Culla della Vita” contro l’abbandono dei neonati

L’On. Rosellina Marchetta, Deputato Segretario all’Assemblea Regionale Siciliana, ha inoltrato una proposta al Presidente della Regione Sicilia, On. Renato Schifani, e all’Assessore all’Economia, Avv. Alessandro Dagnino, richiedendo attenzione verso il progetto della “Culla della Vita”. La proposta mira alla creazione di strutture sicure, denominate “Culle per la Vita”, destinate alle madri in difficoltà per accogliere i neonati in modo sicuro e riservato.

Secondo la nota ufficiale, l’iniziativa, che si inserisce nel rispetto della normativa vigente e delle prerogative femminili, ha l’obiettivo di offrire “un ambiente sicuro e accogliente” ai neonati, garantendo anche la privacy delle madri. “Questo progetto – afferma l’On. Marchetta – si prefigge l’obiettivo di creare un ambiente sicuro e accogliente per neonati e bambini, sostenendo prioritariamente il diritto alla Vita.”

L’iniziativa è stata sviluppata in collaborazione con FederVita Sicilia, associazione rappresentata da Maria Concetta Domilici, che riunisce gli enti aderenti al Movimento per la Vita nella regione, come i Centri di Aiuto alla Vita (CAV), i Servizi di Aiuto alla Vita (SAV) e altre strutture di accoglienza. Tale progetto risponde anche all’attuale “inverno demografico”, fenomeno che, come osservato dall’On. Marchetta, rappresenta una criticità per il futuro del Paese.

“In un’epoca in cui la sostenibilità del nostro sistema vacilla in ragione dell’inverno demografico”, continua l’On. Marchetta, “è importante e urgente che ad ogni livello ci si occupi del tema, assumendo misure strutturali di reale lotta alla denatalità, di sostegno alle famiglie e alla genitorialità.”

La proposta prevede l’installazione delle “Culle per la Vita” nei capoluoghi di provincia e in altri centri del territorio provinciale siciliano. Queste strutture rappresenterebbero un’alternativa discreta e sicura per le madri, affiancandosi al percorso del parto in anonimato, e fungendo da soluzione per evitare gesti estremi in situazioni di grave difficoltà. “Le difficoltà della Vita non si superano eliminando la vita, ma superando insieme le difficoltà”, conclude l’On. Marchetta, facendo riferimento a drammatici fatti di cronaca legati all’abbandono di neonati.

Infine, Marchetta invita il Presidente Schifani e l’Assessore Dagnino a includere risorse finanziarie adeguate nella prossima Manovra Finanziaria Regionale, in modo da sostenere l’implementazione della “Culla per la Vita” in Sicilia.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁