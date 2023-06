Card spesa da 380 euro: aiuto contro l’inflazione per famiglie in difficoltà

Il governo annuncia card spesa da 380 euro per famiglie in difficoltà economica, escluse quelle che già percepiscono altri sostegni. Attivazione entro settembre, da ritirare negli uffici postali.

Il governo italiano ha annunciato l’introduzione di una card spesa del valore di 380 euro per aiutare le famiglie in difficoltà economica a contrastare l’inflazione. Il beneficio sarà riservato alle famiglie con redditi fino a 15 mila euro, escludendo coloro che già percepiscono altri sostegni come il reddito di cittadinanza o il reddito di inclusione.

Secondo quanto dichiarato dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, la card sarà attivabile entro il 30 settembre e si stima che circa un milione e 400 mila famiglie potranno usufruirne. Sarà necessario recarsi negli uffici postali dopo aver ricevuto una lettera da parte del proprio Comune di residenza. La misura, prevista dalla legge di bilancio 2023, destinerà 500 milioni di euro al contrasto del caro vita alimentare.

L’Inps, in collaborazione con l’Anci, sta attualmente effettuando i calcoli necessari per ottimizzare l’allocazione economica del programma. La somma della card potrà essere spesa fino al 31 dicembre 2023 e i residui delle carte non attivate verranno ridistribuiti tra coloro che le hanno attivate.

Il via libera al nuovo bonus è previsto per metà luglio, ma si attende la nomina del nuovo presidente dell’Inps. Saranno i Comuni di appartenenza dei beneficiari a inviare una lettera che dovrà essere presentata negli uffici postali per il ritiro della card. Questa misura si aggiunge ad un altro fondo di 110 milioni di euro destinato all’acquisto di generi alimentari da distribuire alle persone in situazioni di povertà.

