Schlein a Messina denuncia carenze infrastrutturali in Sicilia e Calabria

Questa mattina, Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha visitato Messina per un incontro con i sostenitori locali. Durante la sua permanenza, ha incontrato Maria Flavia Timbro, candidata alle elezioni europee, e ha denunciato le carenze infrastrutturali di Sicilia e Calabria. Schlein ha sottolineato l’urgenza di interventi per risolvere questi problemi e migliorare le infrastrutture, essenziali per garantire un futuro migliore alle comunità locali.

“Dopo aver attraversato ieri la Calabria, da Corigliano-Rossano a Reggio Calabria, oggi ho attraversato lo Stretto di Messina. Le infrastrutture di queste regioni sono tristemente note per i ritardi cronici e la mancanza di investimenti adeguati. Le autostrade Palermo-Catania e Palermo-Agrigento sono esempi di strade principali non completate e costantemente in manutenzione. Anche l’area metropolitana di Catania soffre di gravi carenze infrastrutturali,” ha dichiarato Schlein.

La segretaria del PD ha criticato il governo guidato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni per la decisione di riproporre il progetto del ponte sullo Stretto di Messina. “Questo progetto, ritenuto da molti inutile e dannoso, rappresenta un rischio significativo per la sicurezza delle persone. Uno studio discusso dal Comune di Villa San Giovanni indica che il ponte verrebbe costruito su faglie attive. I cittadini calabresi e siciliani hanno diritto a una mobilità migliore e sicura. Le risorse dovrebbero essere destinate a completare le opere incompiute e migliorare le infrastrutture esistenti piuttosto che a un progetto faraonico e pericoloso come il ponte sullo Stretto.”

Schlein ha sottolineato come il progetto del ponte, oltre a essere estremamente costoso, richiederebbe molti anni per la realizzazione, ritardando ulteriormente i miglioramenti necessari. “Il Ministero dei Trasporti non ha dato il giusto sostegno al trasporto pubblico locale, lasciando i comuni in grande difficoltà. Non possiamo permetterci di sprecare risorse in un progetto del genere, quando potrebbero essere utilizzate per completare opere che migliorerebbero immediatamente la mobilità e la qualità della vita dei cittadini siciliani e calabresi,” ha aggiunto.

Il Partito Democratico, per voce della segretaria, ha criticato il governo attuale per le sue mancanze. “In un anno e mezzo, questo esecutivo ha tagliato i fondi per la sanità pubblica e non ha investito nel sociale, lasciando i comuni con meno risorse e servizi per i cittadini. La cancellazione del reddito di cittadinanza ha colpito duramente le persone in difficoltà, specialmente in regioni come la Calabria. Non è accettabile che Giorgia Meloni, dalla sua poltrona a Palazzo Chigi, decida chi ha diritto di essere povero. La povertà non dipende dall’età o dalla composizione familiare, ma dalle condizioni socio-economiche reali delle persone.”

Il Partito Democratico propone un salario minimo di nove euro l’ora per garantire che il lavoro sia dignitoso. “Stiamo raccogliendo firme in tutto il paese per sostenere questa iniziativa. Il nostro messaggio è chiaro: vogliamo costruire un’alternativa a un governo che ha fallito nel rispondere alle esigenze dei cittadini. Continueremo a raccogliere le preoccupazioni e le speranze degli italiani per promuovere un futuro migliore per tutti,” ha concluso Schlein.

