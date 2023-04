Rometta in lutto per la piccola Laura, il cordoglio del sindaco

La città di Rometta, in provincia di Messina, è in lutto per la morte della piccola Laura, una bimba di soli 8 mesi, scomparsa a causa di una malattia. La notizia ha scosso l’intera comunità, commuovendo anche il sindaco Nicola Merlino, che ha espresso il suo profondo cordoglio per la famiglia della bambina.

La tragedia ha colpito il cuore di Rometta, la notizia della sua morte ha suscitato grande dolore e commozione in tutta la città, che ha deciso di rendere omaggio alla piccola con un lutto cittadino.

Il sindaco Merlino ha espresso la sua vicinanza alla famiglia della bambina e ha dichiarato: “Sono sgomento per la triste notizia che ho appena appreso del dramma che ha colpito l’amico Vincenzo Pollicino, la moglie Rossana Felice e la famiglia tutta, per la scomparsa della piccola Laura. A nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale di Rometta esprimo il più profondo e sentito cordoglio”.

I funerali della piccola Laura si svolgeranno venerdì alle ore 15:00 presso la Chiesa Madre di Rometta centro.

